Global Bioenergies lance son 2e ingrédient cosmétique

(Boursier.com) — A l'occasion du salon In-Cosmetics Global édition 2023 à Barcelone, Global Bioenergies lance l'Isonaturane 16, son 2e ingrédient pour la cosmétique. Ce lancement intervient un an après celui de l'Isonaturane 12 à In-Cosmetics Paris.

L'Isonaturane 12 est la version naturelle de l'isododécane, une molécule à 12 carbones obtenue par assemblage de 3 molécules d'isobutène d'origine naturelle produit par Global Bioenergies. Lors de la synthèse de l'isododécane, une partie des molécules se combinent non pas par 3, mais par 4. On obtient ainsi de l'isohexadécane, une molécule à 16 carbones abondamment utilisée dans le domaine de la cosmétique.

Pour valoriser ce co-produit de l'isododécane, Global Bioenergies a développé le procédé de purification de la molécule, en a défini les spécifications techniques, a confié des études toxicologiques à une société reconnue du domaine, et a procédé à l'enregistrement de la molécule auprès du système réglementaire européen REACh.

La Société dispose aujourd'hui de premiers volumes de ce nouvel ingrédient, et les met à disposition de ses futurs clients : détenteurs de marques, façonniers et distributeurs. Elle commercialise désormais ce nouvel ingrédient d'origine naturelle, selon la norme ISO 16128, et 100% made in France sous l'appellation "Isonaturane 16".