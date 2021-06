Global Bioenergies lance Last

Global Bioenergies lance Last









Crédit photo © Global Bioenergies

(Boursier.com) — Global Bioenergies annonce le lancement ce jour de la marque de maquillage Last, première gamme de maquillage longue durée à plus de 90% d'origine naturelle. Les 18 références de mascaras, mascaras sourcils et ombres à paupières de la gamme sont désormais disponibles sur le site colors-that-last.com. Les tests instrumentaux et les études cliniques démontrent des performances se hissant au niveau des meilleurs produits conventionnels du marché, ajoute le groupe. Marc Delcourt, Directeur Général de Global Bioenergies, explique : "C'est une étape importante que nous avons franchie ici : pour réaliser cette gamme de produits de très haute performance et de qualités sensorielles et colorielles hors du commun, Global Bioenergies a dû se réinventer. Nous démontrons notre engagement concret au service de l'environnement en rendant possible la naturalité dans un segment de la cosmétique dont elle était encore quasi absente".

De nombreux tests instrumentaux et études cliniques de tolérance et d'usage ont été menés par des laboratoires indépendants. Les performances des produits de la gamme ont été comparées à celles de produits références du marché, tant du point de vue de la tenue, de la résistance à l'eau et du niveau de transfert, que de la sensorialité et du plaisir d'application. Ces tests démontrent pour chacune des catégories de produits une tenue de 24 heures, ainsi que la propriété waterproof et le faible niveau de transfert. Des tests sur période longue (21 jours), réalisés sous contrôle dermatologique et ophtalmologique, valident la tolérance à l'usage. Les qualités sensorielles des produits sont très appréciées... Muriel Morelli, en charge du développement des produits, précise : "La mise sur le marché des produits de la gamme Last est l'aboutissement de 18 mois de travail acharné à définir les formules, les teintes et les packagings, à les évaluer puis à les industrialiser. Les nombreux tests parlent d'eux-mêmes : aujourd'hui, il n'y a plus à choisir entre performance et naturalité dans le maquillage".