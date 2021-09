Global Bioenergies : la trésorerie brute ressortait à 12,1 ME au 30 juin

(Boursier.com) — Global Bioenergies publie une perte nette de 7,6 millions d'euros sur le premier semestre.

Les produits d'exploitation sont notamment constitués :

- des revenus issus des 5 projets en cours dans lesquels le Groupe intervient et faisant l'objet de subventions européennes (1.331 KE) ;

- d'une valorisation des stocks de produits finis (527kEUR dont 372 KE de produits LAST) ;

- de l'initiation du chiffre d'affaires de la marque LAST, lancée le 14 juin 2021 (3 KE).

Les charges d'exploitation laissent apparaître une forte hausse (x1,75, en tenant compte de l'augmentation du stock d'isobutène IBN et de ses dérivés isododécane IDD et isohexadécane IHD) du poste "Industrialisation/Commercialisation" et une diminution d'environ 15% des autres postes de dépenses.

Le détail du poste "Industrialisation/Commercialisation" indique des variations quant à la nature des dépenses entre S1 2019 et S1 2021. Le premier semestre 2021 voit notamment un accroissement des dépenses de production d'isobutène en conséquence de la montée en échelle du procédé "deux-étapes". Une partie de la hausse est également imputable à la chaîne aval de production, correspondant à la conversion de l'isobutène en isododécane de qualité cosmétique, dépenses ayant émergé au second semestre 2020. Enfin, les dépenses liées au déploiement de la marque LAST sont également incluses dans ce poste : conception et fabrication des produits, mais aussi études techniques et réglementaires, communication et marketing, etc.

La trésorerie brute est au final de 12,1 millions d'euros au 30 juin 2021.