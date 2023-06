Global Bioenergies : La technologie SAF de Global Bioenergies reçoit la certification ASTM

(Boursier.com) — Le procédé de Global Bioenergies devient l'une des très rares technologies de carburant d'aviation durable au monde certifiées par l'ASTM International. Le carburant de Global Bioenergies peut désormais être incorporé jusqu'à 50% dans les avions de ligne existants en mélange avec du kérosène fossile.

Pour rappel, l'industrie du transport aérien exige que tout carburant utilisé soit certifié par l'ASTM. Les carburants d'aviation durables (Sustainable Aviation Fuel ou "SAF") sont certifiés dans le monde entier selon la norme ASTM D7566 qui décrit les exigences de spécification du carburant et le pourcentage de mélange maximal avec les carburants conventionnels. Cette norme leur permet d'être considérés comme des carburants "drop-in", ce qui signifie qu'ils peuvent être utilisés en toute sécurité dans des avions de ligne et les infrastructures existantes à l'échelle internationale. L'inclusion de nouveaux modes de production de SAF dans la norme repose sur une évaluation approfondie des performances du carburant à l'issue de laquelle une procédure de vote est enclenchée.

La procédure de vote vient d'aboutir favorablement après consultation du comité principal de l'ASTM. La norme ASTM D7566 mise à jour sera publiée dans les prochaines semaines.

Marc Delcourt, Co-fondateur et Directeur Général de Global Bioenergies, commente : "Ce vote positif est une formidable reconnaissance pour Global Bioenergies et nous tenons à remercier l'équipe de SkyNRG qui nous a apporté ces dernières années le soutien nécessaire à l'atteinte de cet ambitieux objectif de certification. Il intervient au moment où l'Europe vient de se doter du plan RefuelEU qui vise à augmenter progressivement la production et l'incorporation de SAF, de 2% en 2025 à 6% en 2030 et jusqu'à 70% d'ici à 2050. A date, les SAF ne représentent que 0,1% des carburants aériens. Cette ambition repose sur la construction de très nombreuses usines. L'objectif de 2% en 2025 sera atteint grâce aux technologies émergentes à base d'huiles recyclées. Les objectifs suivants devront nécessairement reposer sur le succès commercial de technologies innovantes comme la nôtre."