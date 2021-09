Global Bioenergies : la gamme LAST s'étend au maquillage des lèvres

(Boursier.com) — Global Bioenergies annonce que la gamme LAST, jusqu'à présent focalisée sur le maquillage des yeux, s'étend aujourd'hui au maquillage des lèvres. 14 teintes de rouge à lèvres liquides sont ainsi disponibles dès à présent sur le site www.colors-that-last.com.

Tout comme les 18 références de mascaras, mascaras sourcils et ombres à paupières liquides disponibles depuis juin dernier, les 14 références de rouge à lèvres liquides combinent de façon inédite hautes performances et naturalité élevée. Cette combinaison est rendue possible par l'ingrédient innovant produit par Global Bioenergies, l'isododécane d'origine naturelle.