Global Bioenergies : Jean-Claude Lumaret entre au Conseil d'administration

(Boursier.com) — Global Bioenergies coopte Jean-Claude Lumaret, ancien Directeur Général de Carbios, en tant qu'administrateur indépendant. Il succède à Alain Fanet, qui a démissionné, ce 18 janvier, pour se consacrer à d'autres projets professionnels.

Jean-Claude Lumaret, Co-fondateur et Directeur Général de Carbios pendant près de 10 ans, a su mener le développement et lancer l'industrialisation de technologies de rupture résolument environnementales pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles.

Le Conseil d'Administration de Global Bioenergies est aujourd'hui composé de 7 membres : 6 administrateurs et 1 censeur ; 3 femmes et 4 hommes.