(Boursier.com) — Global Bioenergies fait le point sur sa situation et ses perspectives dans une représentation en quatre horizons, chacun correspondant à un volume et un coût de production d'une part, et à un ou plusieurs marchés cible d'autre part.

Le premier horizon a consisté en la conversion de ressources renouvelables en isobutène et dérivés, à l'échelle de quelques tonnes par an. La production a été réalisée en utilisant le démonstrateur industriel installé à Leuna, en Allemagne, aujourd'hui démantelé. Ces volumes ont permis de réaliser de nombreux tests de validation du procédé, mais le coût de production était trop élevé pour permettre la commercialisation telle quelle, de l'isobutène ou de ses dérivés.

Toutefois, une approche de commercialisation a été identifiée : l'isododécane, dérivé obtenu par la combinaison de trois molécules d'isobutène, constitue la base de formulation de tout le maquillage longue tenue des yeux et des lèvres. Il en est systématiquement le premier ingrédient en proportion, et n'est pas substituable, à ce jour, par d'autres composés. La Société est descendue dans la chaîne de valeur jusqu'au client final, et a produit la première gamme de maquillage combinant longue tenue et naturalité supérieure à 90%. C'est ainsi que la marque LAST a vu le jour.

Le deuxième horizon commence : il s'agit de produire de l'isobutène en dizaines de tonnes par an.

Une filière de production entièrement française a été mise en place, et est constituée de cinq étapes, dont quatre sont réalisées dans les installations de sous-traitants. Seule la deuxième étape, qui consiste en la production de l'isobutène lui-même, est réalisée dans une unité appartenant à

Global Bioenergies. Cette unité a été construite ces derniers mois sur le site de Pomacle, près de Reims. La phase de construction est maintenant terminée, et la mise en activité est en cours. Elle devrait permettre d'atteindre la capacité maximale de près de 2 tonnes d'isobutène par semaine d'ici la fin de l'année 2022. Une partie de cet isobutène sera convertie en isododécane et vendue comme ingrédient maquillage, sous la marque Isonaturane 12, aux grands acteurs de la cosmétique.

L'isobutène n'ayant pas été converti en Isonaturane12 sera, lui, vendu directement ou converti en d'autres composés de l'arbre-produits de l'isobutène pour amorcer l'activité commerciale de l'horizon 3.

L'horizon 3 consistera en la construction et la mise en route en 2025 d'une usine d'une capacité de 2.000 tonnes par an d'isobutène et dérivés. Une société de projet, dans un premier temps filiale à 100% de Global Bioenergies, est en cours de création et portera le projet. Le coût de production de l'isobutène et de ses dérivés sera largement réduit grâce aux importantes économies d'échelles réalisées et à une plus grande intégration des étapes de production. Les ventes d'Isonaturane 12 seront non seulement destinées au marché du maquillage, mais également aux marchés bien plus vastes de la dermocosmétique et des soins capillaires. Par ailleurs, cette usine pourra également servir d'autres marchés, dans les matériaux et les carburants notamment.

L'horizon 4, qui devrait voir le jour d'ici 5 ans, consistera en la mise en place d'une unité produisant des dizaines de milliers de tonnes d'isobutène par an, avec un coût réduit permettant de viser le marché des carburants d'aviation. La volonté de nombreux pays occidentaux est forte en matière de réduction des émissions de CO2 de ce secteur à fort impact environnemental.

Marc Delcourt, co-fondateur et directeur général de Global Bioenergies, conclut : "La mise en oeuvre d'une nouvelle filière s'appuie toujours, dans un premier temps, sur des marchés de niche. Les multiples marchés de niche de l'isobutène et de ses dérivés ont conduit à notre feuille de route en quatre horizons, et permettent à notre entreprise, encore petite, de s'attaquer concrètement à un défi aussi vaste que celui de la transition environnementale."