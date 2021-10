Global Bioenergies : de très importants progrès sur le procédé de conversion de ressources végétales en isobutène

(Boursier.com) — Global Bioenergies annonce la réalisation de très importants progrès sur son procédé de conversion de ressources végétales en isobutène. Les performances accrues du procédé accélèreront la conquête des marchés de la cosmétique dans les prochaines années. Elles permettent d'envisager un coût de production qui ferait de ce procédé le meilleur au monde pour la conversion des sucres industriels en biokérosène.

Depuis 2019, la société s'est focalisée sur les applications de son procédé aux marchés de la cosmétique, dans lesquels les dérivés d'isobutène ont une large place. Global Bioenergies a ainsi lancé sa propre marque de maquillage, LAST, la première marque à combiner des performances de longue tenue et d'absence de transfert avec un taux de naturalité supérieur à 90%.

Pour permettre aux acteurs établis du domaine de profiter eux aussi de cette innovation et d'augmenter le taux de naturalité de leurs formules maquillage, Global Bioenergies construit actuellement une unité de production sur le site de Pomacle, près de Reims. Cette unité, d'une capacité d'une centaine de tonnes par an, débutera ses activités au premier trimestre 2022.

En 2024, Global Bioenergies prévoit l'ouverture d'une usine de plus grande taille, produisant en milliers de tonnes, qui servira les marchés plus vastes de la dermo-cosmétique et des soins capillaires. Les dérivés d'isobutène renouvelable remplaceront ceux, d'origine fossile, actuellement utilisés dans les formules ; ils contribueront également à la substitution des silicones volatiles, progressivement bannies du marché.

L'amélioration des performances du procédé permettent à Global Bioenergies de renforcer et d'accélérer ce plan de développement par étapes. Elles permettent aussi de se rapprocher de son objectif historique d'impacter l'environnement à l'échelle mondiale en produisant de très grands volumes sur le marché des biocarburants. Le procédé porte en particulier la perspective concrète de produire des biocarburants aériens, - un premier vol a été réalisé cette année -, afin de décarboner massivement le transport aéronautique.

Romain Chayot, directeur de la construction des souches, explique : "Jusqu'à présent, le procédé fonctionnait correctement et de façon reproductible, mais les performances semblaient bridées. A l'issue d'une longue étude, nous avons identifié que la production en faible quantité d'un composé spécifique empoisonnait insidieusement la souche lors de la phase de production. Nous avons réussi à construire de nouvelles souches quasiment dénuées de ce poison, permettant in fine de débrider les performances du procédé".

Pierre Monsan, pionnier de la biologie industrielle et administrateur de Global Bioenergies, précise : "Le travail qui a été réalisé par la société est remarquable. C'est sur la base d'une étude scientifique du niveau d'excellence, publiée récemment dans Nature Communications, qu'il a été possible d'identifier l'origine des limites d'efficacité rencontrées par le procédé initial. Avec les nouvelles souches, les bénéfices de la fermentation d'un gaz, qui s'extrait spontanément du milieu réactionnel par volatilisation, sans s'y accumuler, s'expriment pleinement : le procédé va ainsi pouvoir s'approcher d'un fonctionnement en continu optimal, le Graal recherché depuis si longtemps par notre domaine de la biologie industrielle. Au-delà de la prouesse scientifique, c'est la perspective d'atteindre le coût d'exploitation le plus bas du domaine que nous avons entre les mains, et donc la possibilité de devenir un acteur majeur dans la compétition mondiale qui s'amorce sur le biokérosène".