Global Bioenergies : Corinne Granger devient présidente du conseil d'administration

Crédit photo © Global Bioenergies

(Boursier.com) — Global Bioenergies annonce que John Pierce, Président du Conseil d'administration de Global Bioenergies depuis 2015, a démissionné de sa fonction de Président tout en restant administrateur. Corinne Granger, Directrice exécutive Médicale et de la R&D d'un groupe pharmaceutique spécialisé en Dermocosmétique et administratrice de Global Bioenergies depuis mars 2020, devient la nouvelle Présidente du Conseil. Corinne Granger indique : "Produire des ingrédients innovants et développer des produits nouveaux dans le domaine cosmétique sont des activités complexes, qui demandent une équipe multidisciplinaire que Global Bioenergies est en train de construire au niveau opérationnel et au niveau du Conseil d'administration. Nos innovations permettront de faire basculer dans la naturalité de très nombreuses gammes de produits cosmétiques, et seront l'objet de partenariats avec les grands industriels du domaine".