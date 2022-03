Global Bioenergies confirme le lancement commercial de son isobutène biosourcé

(Boursier.com) — Global Bioenergies a annoncé le démarrage de la production sur son unité de Pomacle, près de Reims. Les premiers lots d'isobutène biosourcé ont été produits sur cette unité courant mars 2022 selon le calendrier prévisionnel.

Global Bioenergies prévoit maintenant l'atteinte de la pleine capacité dès la fin de l'année 2022. L'unité atteindra alors un niveau de production de 100 tonnes d'isobutène par an, lesquelles seront ensuite converties en isododécane destiné au marché des ingrédients maquillage. Le groupe envisage ensuite le passage à l'échelle du millier de tonnes fin 2024/début 2025. Il s'agira de viser le marché plus vaste de la dermocosmétique et des soins capillaires. Global Bioenergies estime qu'il sera ensuite en position de force pour cibler, à horizon 2026/2027, le marché bien plus vaste des biocarburants aériens.

Pour promouvoir cette nouvelle filière, le lancement commercial aura lieu sous la marque " Isonaturane 12 " au salon In-Cosmetics qui se tiendra à Paris début avril. L'Isonaturane 12 y sera commercialisé auprès des grands noms de la cosmétique et des grands façonniers du domaine.