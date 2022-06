Global Bioenergies : Bernard Chaud est élu Président de l'ACDV

(Boursier.com) — Bernard Chaud, directeur de la stratégie industrielle de Global Bioenergies, vient d'être élu Président de l'Association de la Chimie du Végétal (ACDV). Il succède à François Monnet, dont le mandat arrive à expiration. "Un grand merci à François Monnet pour son action déterminée à la tête de l'ACDV durant ces six années. La Présidence de l'ACDV représente une responsabilité importante à l'heure où tous les regards se tournent vers ceux qui peuvent mettre en place des solutions pour accélérer la transition environnementale et réduire le réchauffement climatique", indique Bernard Chaud.

Rappelons que l'Association de la Chimie du Végétal (ACDV) représente les activités industrielles de fabrication d'ingrédients, produits et matériaux dans lesquelles des plantes (la biomasse) remplacent ou complètent les ressources fossiles (pétrole, gaz, charbon). Renouvelables, bas carbone, performantes, innovantes, les solutions issues du végétal constituent un atout pour une industrie en pleine transition. L'ACDV a pour missions de soutenir, structurer et accélérer le développement industriel de la chimie du végétal et des produits biosourcés ainsi que de valoriser le domaine, accroître sa notoriété et la connaissance de ses atouts.