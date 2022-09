Global Bioenergies atténue ses pertes au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2022, Global Bioenergies dégage une perte d'exploitation de -5,5 millions d'euros (-7,55 ME un an plus tôt). L'Ebitda est de -5,01 ME.

Le résultat net est de -5,76 ME (-7,62 ME au 30 juin 2021)

La trésorerie diminue de 9,3 ME au cours du semestre. Les flux générés par l'exploitation représentent une variation de 7,3 ME, dont près de 2 ME d'augmentation de besoin en fonds de roulement (hausse du stock, créances stables, moindres dettes). Les 2 ME de décaissements supplémentaires sont partagés entre les travaux de Pomacle et le remboursement des dettes.

"La perte enregistrée est sensiblement réduite comparativement à l'année dernière, du fait de charges inférieures de près de 3 ME à celles du 1er semestre 2021. Le Groupe a connu un semestre de transition entre la fin de la production à Leuna et les travaux de construction de la nouvelle unité de Pomacle. Le chiffre d'affaires issu de ces activités sera comptabilisé à la livraison du premier lot d'Isonaturane(R) 12, au 1er trimestre 2023. La livraison de deux autres lots est déjà anticipée pour 2023 : Global Bioenergies s'engage pleinement dans la voie de l'exploitation commerciale de son procédé", commente Samuel Dubruque, Directeur Administratif et Financier de Global Bioenergies.