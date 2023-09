Global Bioenergies atténue sa perte sur le semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2023, le chiffre d'affaires de Global Bioenergies s'établit à 3,1 millions d'euros.

L'Ebitda ressort à -3,02 ME sur le semestre (-6,51 ME un an plus tôt).

Le résultat net de Global Bioenergies est une perte de -4,08 ME (-7,62 ME un an plus tôt).

"Ce chiffre d'affaires, record depuis la création de la société, nous a permis de réduire significativement notre perte nette à -4,1 ME contre -5,8 ME au S1 2022 et -7,6 ME au S1 2021. Les ventes d'Isonaturane 12 valident à la fois l'appétence du marché pour nos produits et notre capacité à produire dans le respect des plus hautes exigences réglementaires", commente Samuel Dubruque, Directeur Financier de Global Bioenergies.

Le solde de trésorerie progresse de 1,1 ME au 1er semestre. Les augmentations de capital ont généré un flux net de 6,5 ME complété par l'encaissement de subventions et de créances clients (2,7 ME). Les flux issus des opérations d'exploitation représentent la majeure partie des décaissements sur la période (7,7 ME) et ont été fortement impactés par les coûts de production d'Isonaturane 12.

"Le 1er semestre 2023 a également été marqué par l'obtention de la certification ASTM pour notre technologie de carburant d'aviation durable. Cette certification, sésame indispensable et réservé à un cercle restreint de technologies, nous projette dans le marché des carburants d'aviation durables, principale option de décarbonation du transport aérien. Grâce à l'exploitation à plus grande échelle de notre procédé et la diminution du coût de production, nous projetons de prendre part au marché des SAF en Europe dès 2030, lorsque le seuil d'incorporation obligatoire passera de 2% à 6% au sein de l'Union Européenne", précise Marc Delcourt, Co-fondateur et Directeur Général de Global Bioenergies.