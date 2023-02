Global Bioenergies affichait une trésorerie brute de 8,8 millions d'euros au 31 décembre 2022

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Global Bioenergies tenu hier a arrêté les comptes annuels 2022, lesquels affichent une perte maîtrisée de 12 ME. Le chiffre d'affaires 2022 inclut 98 KE de ventes de produits de maquillage LAST et 600 KE de ventes réparties entre (i) la vente d'échantillons d'Isonaturane aux fins de référencement et de réalisation de pilotes de formulation chez plusieurs cosméticiens dont L'Oréal, (ii) la livraison de dérivés d'isobutène à plusieurs acteurs du domaine pétrolier dont Shell et Repsol, et (iii) diverses réalisations de prestations dont un contrat de recherche initié avec Shell en fin d'année. Les subventions diminuent du fait de la fin progressive des 5 projets obtenus entre 2017 et 2018 ayant bénéficié de financement européen.

Les charges d'exploitation diminuent de plus de 2 millions d'euros entre 2021 et 2022. La production de l'unité de Pomacle a permis de valoriser les stocks, faisant ainsi baisser la charge d'industrialisation et commercialisation de 1,4 ME. Les autres postes de dépenses continuent de diminuer d'une année sur l'autre, alors que les effectifs moyens sont passés de 45,8 salariés en 2021 à 48,8 salariés en 2022.

Bilan du Groupe

A l'actif : les immobilisations corporelles augmentent du fait de la mise en service de l'unité de Pomacle. Les stocks d'isobutène et dérivés augmentent du fait de l'initiation de production du premier lot d'Isonaturane, qui sera livré avant la fin du semestre notamment à L'Oréal qui en a commandé la majeure partie. Le montant brut de trésorerie s'établit à 8,8 millions d'euros.

Au passif : le report à nouveau débiteur a été affecté sur la prime d'émission par décision votée par l'assemblée générale des actionnaires du 2 juin 2022. Ce jeu d'écriture, sans impact sur les capitaux propres, assainit la présentation des comptes et facilite l'accès à certains financements publics. Les dettes fournisseurs augmentent suite à la négociation de termes de paiement plus favorables à la Société dans le cadre de l'initiation des activités de production.

Intérêt des pétroliers pour les solutions développées par Global Bioenergies

Global Bioenergies a annoncé en juin avoir reçu une première commande de la major pétrolière Shell portant sur des dérivés d'isobutène destinés à la conduite de tests de performance. Ces tests ayant été concluants, les deux sociétés ont officialisé en novembre l'initiation d'une collaboration visant à développer des carburants routiers à faible teneur en carbone et à indice d'octane élevé. En septembre, c'est le pétrolier espagnol Repsol qui a passé commande à Global Bioenergies d'un lot d'ETBE, un composant largement utilisé dans la formulation d'essence et associant de l'isobutène et de l'éthanol aux fins d'obtenir une molécule à haut indice d'octane. L'ETBE fourni par Global Bioenergies a été produit à partir de la conversion de résidus de bois en isobutène, associé à de l'éthanol renouvelable, aboutissant donc à la première formulation d'un ETBE 100% renouvelable.

Pour mémoire, Global Bioenergies a très tôt cherché à multiplier les ressources pouvant être mises en oeuvre dans son procédé. Rendre possible la conversion de résidus de bois en isobutène est une innovation majeure, qui a été développée à partir de 2018 et pendant 4 ans dans le consortium européen REWOFUEL, qui s'est donc achevé en 2022. Global Bioenergies a coordonné ce projet européen ayant au total reçu 13,8 millions d'euros de financement du programme européen de recherche et d'innovation Horizon 2020. Le projet incluait Repsol, mais également Sekab, Fibenol, SkyNRG, Neste, Peab, IPSB, Technip FMC, Metex NoovistaGo et Energie Institut JKU.

Au cours du projet REWOFUEL, des lots de carburant aérien renouvelable ont été produits et transférés à SkyNRG, l'un des principaux acteurs du domaine. Ces lots ont permis d'avancer dans les efforts de certification du procédé de Global Bioenergies pour produire, à terme, des carburants d'aviation, sous réserve de l'amélioration du procédé pour en amener les coûts à un niveau compatible avec une exploitation commerciale dans ce domaine. Après plusieurs années de travail, la Société espère devenir prochainement la 8ème technologie au monde à obtenir cette certification dite ASTM.

Démarches renforcées en faveur du développement durable

Plusieurs actions ont été entreprises pour nourrir les ambitions RSE de Global Bioenergies, que ce soit en faveur de l'Environnement, du Social/Sociétal, de la Gouvernance ou encore des relations avec les Parties Prenantes Externes. Un bilan carbone portant sur les scopes 1 et 2 des activités du laboratoire d'Evry a notamment été réalisé, alors même que les consommations énergétiques du laboratoire ont été diminuées de 20% entre 2021 et 2022 du fait de diverses actions. Ce premier exercice anticipe le déploiement d'une démarche similaire à réaliser sur les unités de production existante et futures. Un poste de Cheffe de projet RSE a été créé et pourvu pour formaliser les efforts s'inscrivant dans une démarche de développement durable. L'agence Ethifinance a reconnu ces efforts en actant une progression de 16 points de la notation Gaïa, l'indice de référence de performance ESG des petites et moyennes entreprises cotées en Europe. Avec une notation de 56/100, Global Bioenergies dépasse désormais la moyenne nationale de 53/100 portant sur 391 sociétés.

Samuel Dubruque, Directeur Administratif et Financier de Global Bioenergies, commente : "2022 se caractérise par la construction et la mise en service de l'unité de Pomacle, et par l'organisation de toute la chaîne de sous-traitants permettant de produire de l'Isonaturane. Le chiffre d'affaires 2022 marque une rupture en passant de 100 KE à 700 KE, sans même la prise en compte de la livraison du premier lot d'Isonaturane - entre autres à L'Oréal - qui aura lieu sur S1 2023. La perte nette est analogue à celle de 2021, avec une structure de dépenses plus centrée sur les activités de production. Le développement de nos projets et la croissance de nos capacités de production sont suivis par plusieurs acteurs pétroliers, notamment Shell, avec qui nous avons signé un contrat de partenariat."

Marc Delcourt, co-fondateur et Directeur Général de Global Bioenergies, précise : "Développer une filière de production à ce point innovante est un défi extraordinairement ambitieux. Nous sommes fiers des accomplissements de 2022. La dernière campagne à Pomacle nous a permis d'atteindre une production de l'ordre d'1,5 tonne d'isobutène sur une semaine, soit 75% de la production maximale. Ces améliorations sont fondamentales parce qu'elles diminuent nos coûts de production, qui sont encore élevés, et renforcent la documentation technique nécessaire au financement de la prochaine usine, de bien plus grande capacité, qui sera portée par notre filiale "ViaViridia" spécifiquement créée à cet effet en décembre."