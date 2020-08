Global Bioenergies a mis en place une equity line

Global Bioenergies a mis en place une equity line









Crédit photo © Global Bioenergies

(Boursier.com) — Global Bioenergies a annoncé la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres (equity line) avec Kepler Cheuvreux agissant en qualité d'intermédiaire financier.

Cette opération a pour objectif de renforcer la structure financière de l'entreprise et les fonds obtenus financeront la production et la commercialisation, dans le domaine de la cosmétique, de dérivés de l'isobutène renouvelable produit par Global Bioenergies.

Kepler Cheuvreux exercera tout ou partie des BSA (1,5 million de BSA émis ce jour) sur une période maximale de 24 mois, en plusieurs tirages et à sa propre initiative, sous réserve que les conditions contractuelles soient satisfaites, jusqu'à l'atteinte d'un objectif de 6 millions d'euros (montant potentiel et non garanti).

Les actions seront émises sur la base du cours de bourse moyen pondéré par les volumes du jour de Bourse précédant chaque émission, diminué d'une décote de 6,5%. Comme c'est généralement le cas avec ce type d'instrument, Kepler Cheuvreux n'a pas vocation à rester au capital de Global Bioenergies et vendra rapidement des actions sur le marché à chaque souscription.

Global Bioenergies conserve la possibilité de suspendre ou de mettre fin à cet accord à tout moment.