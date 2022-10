Glencore : jusqu'à 11 employés inculpés dans les affaires de corruption au Royaume-Uni ?

(Boursier.com) — Glencore n'en a pas fini avec ses affaires de corruption. Poursuivi pour corruption et blanchiment d'argent dans le cadre de ses activités africaines et sud-américaines, le géant des mines et du négoce pourrait voir jusqu'à 11 de ses employés être attaqués par la justice britannique. Glencore fait l'objet d'enquêtes anti-corruption depuis des années mais peu de ses cadres ou traders ont été la cible de poursuites jusqu'ici. Mais selon Alexandra Healy, avocate au Serious Fraud Office (SFO), citée par 'Bloomberg', les choses pourraient changer puisque le régulateur a l'intention de prendre une décision d'inculpation individuelle d'ici la fin avril 2023.

Au printemps dernier, Glencore a plaidé coupable devant la justice britannique pour sept chefs d'accusation dans une vaste affaire de corruption concernant ses activités pétrolières en Afrique subsaharienne. Le groupe aurait versé plus de 28 millions de dollars en pots-de-vin, selon le régulateur britannique. Glencore devrait être fixé sur son sort d'ici le 3 novembre. Le SFO a précédemment déclaré que son enquête avait montré que le négociant en matières premières avait payé pour obtenir un accès préférentiel au pétrole, à des qualités de pétrole précieuses et à des dates de livraison préférables, entre 2011 et 2016.

Glencore a déjà accepté de payer plus d'un milliard de dollars aux États-Unis et au Brésil pour mettre un terme à ces accusations de corruption et de manipulation du marché. Ces différentes affaires devraient coûter plus de 1,5 milliard de dollars à l'entreprise.