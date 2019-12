Glencore : dans le viseur de la justice britannique, le titre plonge !

(Boursier.com) — Les affaires ne s'arrangent pas pour Glencore. Assigné l'an passé par le département américain de la Justice pour corruption et blanchiment d'argent dans le cadre de ses activités africaines et vénézuéliennes, le géant des mines et du négoce est cette fois dans le viseur de la justice britannique. Glencore indique avoir été informé aujourd'hui que le Serious Fraud Office (SFO) avait ouvert une enquête sur des soupçons de corruption dans la conduite des affaires du groupe. Sans en dire davantage, Glencore précise qu'il coopérera à l'enquête de l'agence gouvernementale.

Suite à cette annonce, le titre décroche de près de 8% à Londres.