GL Events : vive hausse, l'activité repart en Chine

GL Events : vive hausse, l'activité repart en Chine









(Boursier.com) — En tête du SRD, GL Events s'envole de 9% à 10,9 euros ce mardi. Un sursaut qui n'efface guère la chute de plus de 50% du titre depuis le début de l'année. La bonne nouvelle pour le spécialiste de événementiel vient de la reprise de l'activité en Chine où la vie semble avoir repris 'normalement' après les mesures drastiques prises par les autorités pour vaincre la pandémie de Covid-19. Preuve en est, le groupe rhodanien a annoncé le succès" de la 17ème édition du salon CACLP (China Association Of Clinical Laboratory Practice Expo).

Afin de s'adapter aux contraintes liées à la COVID-19, cette édition, initialement prévue en mars 2020 a été décalée en août 2020 à Nanchang (ville du sud de la Chine). Elle a réuni plus de 1.000 exposants chinois et internationaux (contre 870 en 2019) sur une superficie de 70.000 mètres carrés. Plus de 35.000 visiteurs se sont rendus au Salon en 3 jours.