GL events : une publication de bonne facture

(Boursier.com) — GL events est stable à 22,85 euros ce vendredi, alors que le groupe a affiché au 1er trimestre 2023 un chiffre d'affaires de 351,1 ME, en croissance de 59% par rapport au T1 2022 et de 56% à périmètre et taux de change constants. Ce nouveau record s'inscrit dans la continuité du rebond d'activité constaté en Europe en 2022, ainsi que du fort rebond des activités internationales du Groupe, en particulier dans les zones Amériques, Moyen-Orient et Asie qui sont en forte croissance. Par ailleurs, les activités de GL events en Chine reprennent progressivement, avec un chiffre d'affaires de 15,7 ME.

"Ce niveau d'activité très élevé reste dans la dynamique du 4ème trimestre de l'année dernière et s'explique par la confirmation de la reprise de nos activités exhibitions, la poursuite du dynamisme du pôle Live et un pôle Venues au niveau de chiffre d'affaires d'avant crise", explique le PDG Olivier Ginon.

GL events a confirmé au passage ses perspectives pour l'année 2023 avec une croissance attendue de 5% de son chiffre d'affaires avec une amélioration de son taux de marge et un plan de CAPEX de 80 à 85 ME.

Portzamparc parle d'une "publication de bonne facture qui appuie la guidance annuelle du groupe". De quoi viser un cours de 25 euros en restant à l'achat sur le dossier.