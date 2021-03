GL Events : une perte nette de 74,3 ME sur l'exercice

GL Events : une perte nette de 74,3 ME sur l'exercice









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — A fin 2020, le chiffre d'affaires de GL Events ressort en baisse de 59% à 479,4 ME.

L'EBITDA hors IFRS 16 ressort à -21 ME, le plan d'économies de 190 ME ayant permis de limiter l'impact de la baisse d'activité sur la rentabilité.

Le résultat opérationnel courant hors IFRS 16 s'établit à -71,4 ME contre 125,9 ME.

Le résultat net part du Groupe ressort à -74,3 ME vs. 55,1 ME.

Au 31 décembre 2020, l'endettement net s'élevait à 681 ME.

Du fait des incertitudes pesant toujours sur la reprise d'activité, le Conseil d'administration a décidé de ne pas proposer de distribution de dividendes au titre de l'exercice 2020.

GL events annonce l'entrée du fonds d'investissement Nexus Point au capital de GL events Greater China, la holding portant les participations chinoises et hong-kongaises du groupe. Cette opération, qui valorise pre-money les participations à 259 ME alloue des moyens financiers complémentaires au groupe pour poursuivre son développement par des acquisitions ciblées.

GL Events anticipe un niveau d'activité toujours limité au 1er trimestre 2021. Au-delà, et sous réserve d'une évolution favorable des conditions sanitaires, la société estime que l'activité devrait se reprendre de façon différenciée selon les zones géographiques.