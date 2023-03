GL events : une performance record en 2022

(Boursier.com) — Au 31 décembre 2022, le chiffre d'affaires annuel de GL events progresse de 77% par rapport à l'exercice précédent et de 73% à pcc. Il s'établit à 1,315 milliard d'euros.

L'année 2022 est caractérisée par un fort rebond des activités du Groupe et une évolution des mix géographiques et métiers. Le Groupe a poursuivi sa politique de maîtrise des coûts fixes qui affichent une progression limitée à 2% par rapport à l'année 2019. L'Ebitda est de 168,6 millions d'euros avec un taux de marge d'Ebitda du Groupe de 12,8% en 2022.

Le ROC ressort à 102,9 ME pour 7,8% de marge opérationnelle courante.

Le résultat net part du groupe ressort à 57,1 ME (52,7 ME en Full IFRS) contre 18 ME en 2021 (15,2 ME en Full IFRS), soit une marge nette de 4,3%, en progression de 1,9 point par rapport à l'exercice précédent.

Le BNPA 2022 est de 1,91 euro, soit plus de 3 fois supérieur à celui de 2021 et en croissance de 3,8% par rapport à 2019, dernière année avant la pandémie.

Le Groupe affiche également une performance ESG en forte amélioration avec la réalisation d'un bilan carbone 2022 qui affiche des émissions de CO2 en retrait de 22% par rapport aux données publiées en 2019.

Structure financière

En 2022, GL events génère un cash-flow opérationnel de 135 ME, en forte amélioration par rapport aux 68 ME de 2021. La capacité d'autofinancement s'établit à 139 ME et la ressource en fonds de roulement progresse de 54 ME. Après prise en compte des Capex (58 ME) et du M&A (33 ME), l'endettement net de GL events diminue de 74 ME sur l'exercice pour atteindre 492 ME. Au 31 décembre 2022, GL events dispose d'une liquidité stable à 626 ME.

A la fin de l'exercice 2022, le levier financier du Groupe s'établit à 2,9 et à 2,6 selon les modalités de calcul définies dans les contrats de financement. Pour mémoire, la limite contractuelle est fixée à 3,5.

Objectifs 2023

En 2022, GL events a su pleinement tirer parti de la reprise de l'activité post pandémie. Grâce à cette bonne dynamique, le Groupe entend poursuivre en 2023 son historique de croissance à long terme, en s'appuyant notamment sur la poursuite du rebond des salons en Europe et la reprise progressive de ses activités en Chine, qui feront plus que compenser un volume moins important attendu pour les Jumbo events en 2023 par rapport à 2022.

En outre, le Groupe entend investir de façon conséquente dans son avenir avec un programme de Capex plus important (de l'ordre de 80 à 85 ME), dont 35 ME investis pour les travaux de rénovation du site d'Anhembi à São Paulo au Brésil.

Malgré certaines conditions de marché incertaines, le Groupe anticipe pour l'année 2023 : une croissance de son chiffre d'affaires de 5% ; et une amélioration du taux de marge du Groupe.

Par ailleurs, le Groupe entend poursuivre en 2023 le déploiement de sa politique ESG selon les modalités annoncées en janvier 2023.

Dividende

Le Conseil d'administration propose le versement d'un dividende annuel de 0,35 euro par action.