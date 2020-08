GL Events reprend les activités de Tranoï en France

(Boursier.com) — GL Events va reprendre les activités françaises de Tranoï, acteur historique de la scène mode parisienne et reconnu internationalement.

En recherche de nouveaux partenaires financiers, Tranoï, leader dans l'organisation d'événements BtoB pour les marques de mode créatives en marge de la Fashion Week, a ainsi rejoint le groupe qui renforce ainsi son pôle mode.

Les événements Tranoï seront dorénavant opérés par la société Tranoï Events, filiale à 90% de GL events Exhibitions, le management actuel conservant 10% du capital.

"Tranoï et GL events / Première Vision partagent une vision commune de la mode : privilégier la création et valoriser les démarches créatives et singulières, qui font la force et la richesse de ce secteur", explique GL Events qui ajoute : "L'expertise additionnée des équipes de Tranoï et de GL events offre une synergie inédite pour mettre en oeuvre des projets de développement et répondre aux futurs challenges de l'industrie de la mode."