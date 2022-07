GL events renoue avec les bénéfices au 1er semestre

(Boursier.com) — A fin juin 2022, GL events réalise un chiffre d'affaires de 524,7 millions d'euros, en hausse de 150% par rapport au 1er semestre 2021 (+138% à PCC) illustrant la reprise dynamique de l'activité sur l'ensemble des zones géographiques où le groupe est présent, à l'exception de la Chine. Après un 1er trimestre affichant 220 ME d'activité, GL events a dégagé 304 ME de chiffre d'affaires au 2e trimestre, dépassant de façon significative l'activité du 2e trimestre 2019, avant crise sanitaire.

La nette reprise de l'activité associée au maintien de la vigilance sur les coûts génère un fort rebond de la rentabilité du Groupe. L'EBITDA s'établit à 63,9 ME (-2,4 ME à fin juin 2021) avec une marge d'EBITDA de 12,2% (-1,2% à fin juin 2021). Les économies sur coûts fixes par rapport à 2019 s'élèvent à 13 ME sur le semestre (17 ME à périmètre constant), en ligne avec l'objectif de 20 ME pour l'exercice.

Le résultat opérationnel courant augmente de près de 63 ME par rapport au 1er semestre 2021, passant de -28 ME à 34,8 ME. La marge opérationnelle courante ressort à 6,6%.

Le résultat net ressort à 16,8 ME (-27,7 ME à fin juin 2021).

Structure financière

A fin juin 2022, la liquidité de GL events reste toujours élevée à 585 ME, étant précisé qu'elle inclut 61 ME de remboursement de dettes sur le semestre (dont 40 ME de RCF). Au cours du 1er semestre 2022, le cash-flow opérationnel atteint 43 ME, soit 8,2 % de l'activité de la période. Il s'établissait à - 62 ME à la fin du 1er semestre 2021. La dette nette diminue de 17 ME pour atteindre 549 ME à fin juin 2022 (566 ME à fin décembre 2021). Ces éléments permettent d'afficher un levier financier sur 12 mois glissants de 2,97.

Perspectives

Le groupe a été retenu pour la réalisation complète d'une zone évènementielle temporaire "La Corniche", qui sera installée pour la durée de la Coupe du Monde de Football au Qatar.

Au cours du 1er semestre 2022, GL events a connu un net rebond de son activité. La tendance devrait se poursuivre au 2e semestre. En Amérique du Sud, la tendance constatée au cours du 2e trimestre, laisse espérer un niveau d'activité soutenu. En Asie, et plus particulièrement en Chine, le Groupe prévoit une reprise d'activité au cours du 2e semestre, notamment au Sud de la Chine, mais peu ou pas d'activité à Pékin.