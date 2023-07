GL Events : relève son objectif de croissance

(Boursier.com) — Le 1er semestre 2023 se caractérise chez GL Events par une bonne dynamique généralisée à l'ensemble des zones géographiques où le Groupe opère. Au 30 juin 2023, le chiffre d'affaires semestriel de GL events est en croissance de +32% (29% à pcc) et s'établit à 690,2 millions d'euros, soutenu en particulier par le fort rebond de l'activité Exhibitions et la reprise de l'activité en Chine à partir du second trimestre.

Au 1er semestre 2023, le taux de marge d'Ebitda du Groupe atteint 14,4%.

Le résultat net part du Groupe ressort à 32 ME (30 ME en full IFRS), en croissance de 88% par rapport au 1er semestre 2022 (17 ME, 15 ME en full IFRS), soit une marge nette de 4,6%.

Le BNPA du 1er semestre 2023 est en croissance de 88% à 1,05 euros.

Structure financière

Au 30 juin 2023, conformément à son plan d'investissements et à un point bas de son niveau de RFR (consommation des acomptes des salons du 1er semestre 2023), GL events génère un cash-flow opérationnel de 27 ME. Après prise en considération des opérations de croissance externe (63 ME), du service de la dette et des versements de dividendes, l'endettement net de GL events augmente de 68 ME au cours de la période, pour atteindre 560 ME. Au 30 juin 2023, GL events dispose d'une liquidité de 577 ME (637 ME en incluant les lignes autorisées non utilisées). Retraitée des opérations de croissance externe de la période, la dette nette du Groupe (484 ME) demeure quasiment stable par rapport au 31 décembre 2022 (492 ME).

Parallèlement, GL events poursuit avec succès son travail de refinancement et d'allongement de la maturité de sa dette, qui atteint désormais 3,7 ans.

La Groupe annonce ce jour avoir refinancé via un Euro PP de 60 ME (dont 26 ME de maturité à 7 ans et 34 ME de maturité à 8 ans), qui vient s'ajouter à un refinancement bancaire de 70 ME et un renouvellement d'un RCF pour 150 ME finalisés au 1er semestre 2023.

Au 30 juin 2023, le levier financier du Groupe s'établit à 2,7 et à 2,5 selon les modalités de calcul définies dans les contrats de financement au regard de limite contractuelle fixée à 3,5.

Objectifs 2023

Grâce à la robustesse de son modèle d'affaires, la dynamique du Groupe se poursuit au 1er semestre 2023 principalement avec le rebond des salons en Europe, la reprise de l'activité en Chine et à la vitalité de l'économie brésilienne.

Compte tenu du très bon 1er semestre 2023, meilleur qu'attendu, dans un contexte géopolitique toujours incertain et un niveau d'activité record au S2 2022, le Groupe anticipe désormais en 2023 : une croissance de son chiffre d'affaires d'environ 8% (5% initialement annoncé) ; une amélioration du taux de marge du Groupe.

Fort de cette visibilité renforcée, GL events accélère ses investissements d'avenir avec, outre 62 ME d'acquisitions ciblées au 1er semestre 2023, un programme révisé de capex à 100 ME en 2023, dont 40 ME pour la rénovation du site d'Anhembi à São Paulo au Brésil.