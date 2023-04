GL events : refinancement de la dette bancaire confirmé

(Boursier.com) — GL events confirme avoir réalisé avec succès le refinancement de sa dette bancaire. L'opération se compose d'une nouvelle dette (Term Loan), d'un montant de 70 ME, amortissable en 5 ans.

GL events a refinancé par anticipation le crédit renouvelable (RCF) pour 150 ME avec une maturité à 5 ans et une extension de 2 ans à la main de la société. Les partenaires bancaires historiques (14) ont participé à ces opérations. Ces opérations ont été co-arrangées par CIC Lyonnaise de Banque (Teneur de Livre, Coordinateur, et Agent) et le Crédit Agricole Centre Est.