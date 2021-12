GL Events : recule malgré les bonnes nouvelles

(Boursier.com) — Emporté par la baisse du marché, GL Events cède 2,2% à 16,8 euros en matinée. Le spécialiste de l'évènementiel bénéfice pourtant d'une actualité plutôt favorable puisqu'il va obtenir de nouvelles aides de l'Etat, se renforce en Chine via le rachat de la société organisatrice du salon Harbin Seed Expo, et rehausse ses objectifs 2021.

GL Events a en effet réalisé un niveau d'activité élevé au cours des mois de septembre, octobre et novembre, dégageant un volume d'affaires semblable à 2019. En conséquence, le management anticipe désormais un chiffre d'affaires aux alentours de 720 ME (proche de 700 ME précédemment) et un résultat net part du Groupe supérieur à 10 ME (positif, précédemment).

Concernant l'aide gouvernementale, la firme explique que l'Etat français a publié un décret accordant une nouvelle aide dite "Fermeture" visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de la COVID 19. Cette aide, qui prend la forme d'une subvention, viendra couvrir 70% des pertes opérationnelles (EBE négatif) de la période janvier 2021 à août 2021 avec un plafond de 25 ME par Groupe. Elle vient compléter le dispositif coût fixe de 10 ME déjà mis en place au 1er semestre 2021. La taille du Groupe, le nombre de ses filiales et l'absence d'activité pendant 5 mois au cours du 1er semestre 2021 laissent penser - selon les premiers calculs réalisés - que le plafond sera atteint.

Enfin, la société a donc annoncé l'acquisition de 65% des parts de la société organisatrice du salon Harbin Seed Expo, salon leader en Chine dans le domaine des semences et des matériels et équipements de culture et d'ensemencement. Les actionnaires historiques conservent 35% du capital et accompagnent le plan de développement futur. La société exploite à ce jour trois salons dont le principal, à Harbin (ville de plus de 10 millions d'habitants au nord de la Chine), rassemble chaque année plus de 1.000 exposants (surface brute de 50.000 m(2)), avec des déclinaisons de ce salon dans les villes de Chengdu (région du Sichouan) et de Nanjing (capitale de la province du Jiangsu) et des projets sur d'autres régions.

Le marché chinois du grain sur lequel opèrent ces salons est le deuxième plus gros marché du monde (18 milliards d'euros en 2020) et affiche un rythme de croissance en valeur soutenu dans l'environnement de l'industrie agricole chinoise. Cette dernière est d'importance stratégique avec un large éventail de politique d'encouragement et de réformes favorisant les changements structurels en cours, vers une production de qualité et durable. La société emploie 23 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 3 ME avec une marge opérationnelle de 40%.

Portzamparc parle d'une "bonne nouvelle pour GL Events, qui décrit des mois de septembre/octobre et novembre aussi dynamiques que 2019 (avec cependant plus de salons)"..."La revue en hausse de la guidance 2021 est bienvenue et ressort légèrement au dessus du consensus (CA 720 ME vs 703 ME / RNpdg supérieur à 10 ME vs 7 ME)" poursuit l'analyste qui vise un cours de 15 euros en restant à 'conserver' sur le dossier.