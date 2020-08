GL Events recule après les dernières annonces du gouvernement

(Boursier.com) — GL Events cède 2,6% à 11,3 euros en matinée sur la place parisienne. Il faut dire que les dernières annonces du gouvernement ne sont guère bonnes pour le spécialiste de l'événementiel dans la mesure où le Premier Ministre, Jean Castex, a indiqué hier maintenir l'interdiction des rassemblements de plus de 5.000 personnes jusqu'au 31 octobre. La société va adapter les manifestations déjà prévues afin de recevoir 5 000 personnes par jour et par hall. De plus, toutes les mesures d'accompagnement sanitaires seront mises en place "afin que les événements aient lieu dans des conditions de sécurité optimales". GL Events a par ailleurs rappelé qu'elle organise, accueille et réalise des prestations pour des projets de taille restreinte qui demeurent autorisés (congrès, réunions, séminaires, conférences...).

Cette décision confirme la prudence de Midcap Partners sur le dossier à court terme. Le broker considère en effet que tant que la situation sanitaire ne se sera pas améliorée, la visibilité sur l'activité du groupe restera extrêmement limitée. De quoi rester 'neutre' avec une cible de 12,7 euros. Oddo BHF maintient de son côté son avis 'réduire' et son objectif de 9,5 euros.