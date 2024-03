GL Events recule après les annonces

(Boursier.com) — GL Events consolide de 2,7% à 21,8 euros au lendemain de la présentation de ses comptes annuels. Le chiffre d'affaires s'est établi à un niveau record de 1,427 milliards d'euros, en croissance de 9% et de 11% à taux de change constants, tandis que l'EBITDA a augmenté de 18% à 199,2 ME, soit un taux de marge de 14%, en hausse de 1,2 point.

Le dividende proposé est multiplié par 2 à 0,7 euro par action. Le groupe vise cette année une croissance de 7% du chiffre d'affaires, avec une dette nette stable.

TP ICAP Midcap évoque une publication solide et en ligne avec les attentes, le groupe ayant atteint son objectif d'amélioration de la rentabilité et de baisse de l'endettement. 2024 devrait permettre au groupe de poursuivre sur sa lancée... Portzamparc parle d'une publication "rassurante sur les niveaux de marge opérationnelle ainsi que sur la structure du bilan" en visant un cours de 25 euros et en conservant un avis à l'achat.