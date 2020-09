GL Events : recule après des comptes très dégradés, sans surprise

(Boursier.com) — GL Events cède 3,6% à 9,7 euros après la présentation de comptes intermédiaires très dégradés malgré les fortes économies mises en place par le management. Le résultat opérationnel courant hors IFRS 16 ressort à -46,7 ME contre 69,7 ME un an plus tôt pour un chiffre d'affaires de 266,8 ME, en repli de 55%. Le résultat net part du Groupe est négatif à hauteur de 30,4 ME.

Dans un environnement contraint qui ne permet pas de tenir les manifestations à caractère international et de taille significative, le volume d'activité 2020 est estimé à ce jour à 600 ME induisant une perte annuelle de l'ordre de 50 ME. Le plan de réduction des coûts devrait atteindre 130 ME en fin d'année.

Si les autorités françaises autorisent les événements jusqu'à 5.000 personnes, la visibilité reste extrêmement faible pour GL Events. Le second semestre sera difficile (-43% d'après la guidance), en témoigne l'annulation de certains salons fin novembre par des concurrents (Reed avec Batimat), souligne Portzamparc. La maison de bourse abaisse son scénario 2020-2021 et ramène son objectif de 12,5 à 9,5 euros.

Après les importants ajustements de 2020, le momentum pourrait malgré tout devenir un peu meilleur sur le dossier, notamment dans la perspective du rebond d'activité anticipé pour 2021 alors que la valorisation est encore au tapis, note pour sa part Midcap Partners. En attendant, le broker reste 'neutre' avec une cible de 12,7 euros.