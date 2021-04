GL Events : rebondit enfin malgré la nouvelle chute des revenus

(Boursier.com) — GL Events, qui restait sur 10 séances de repli, remonte de 2,6% à 13,3 euros en ce milieu de semaine. Le spécialiste de l'évènementiel a dévoilé hier soir un chiffre d'affaires de 96,3 millions d'euros, en baisse de 54,9%, dont -2,6% d'impact lié au change.

Au regard du 1er trimestre et dans la mesure où l'activité continue de dépendre du rythme et de l'ampleur de la vaccination, GL Events confirme son scénario de reprise différenciée en fonction des zones géographiques : dès la fin du 2ème trimestre en Europe puis en Amérique du Sud (avec levée des contraintes en septembre). En Asie, l'activité devrait connaître une dynamique forte.

Si la campagne de vaccination atteint l'ampleur annoncée alors le dernier quadrimestre de l'année marquera une reprise forte des activités. Le report de nombreux salons et foires au second semestre de cet exercice et le calendrier favorable en 2021 de grands événements tels que Roland-Garros, le Festival International du Film de Cannes, les Jeux Olympiques de Tokyo, l'Exposition Universelle à Dubai et la préparation de la Coupe du Monde de Football au Qatar permettent au Groupe d'être confiant dans sa capacité de rebond post-crise sanitaire. Par ailleurs, le Groupe maintient sa vigilance sur les coûts et s'attache à préserver sa liquidité et sa structure financière. Les économies attendues cette année devraient s'élever à 80 ME.

En outre, pour accélérer le développement des activités (sport et évènementiel) du site du Matmut Stadium, le Groupe a décidé d'ouvrir le capital de GL Events Sports à Montefiore Investment, gestionnaire du fonds "Nov Tourisme - Relance Durable France". Une augmentation de capital réservée de 10 ME sera réalisée sur la base d'une valorisation prémoney des activités de GL events Sports (LOU SASP, Brasserie du LOU, GL events Equestrian) à 50 ME. Une opération complémentaire d'un montant similaire (10 ME) sera également réalisée par les actionnaires historiques de la société. Après Nexus Point en Chine, dont la 1ère tranche d'augmentation de capital (77 ME - part Nexus) a été finalisée, cette nouvelle transaction valorise les actifs du Groupe et démontre les perspectives de reprise post-crise sanitaire

Oddo BHF maintient sa recommandation 'sous-performance' sur la valeur, son estimation d'activité pour 2021 étant une borne haute, avec davantage de potentiel de révision à la baisse qu'à la hausse. Pour autant, la visibilité financière apportée par les AK, ainsi que la progression de la vaccination en France (50% du CA) l'incite à réviser son objectif de 8,5 à 10 euros.