GL Events : rebondit après les annonces

(Boursier.com) — Gl Events remonte de 4% ce jeudi à 16,50 euros, alors que le T3 est ressorti en ligne avec les attentes de Portzamparc, de quoi montrer une forte progression en comparaison du faible T3 2020 (+127%)... "Nous notons particulièrement la réussite du mois de septembre, qui montre une activité supérieure à celle de 2019" souligne l'analyste. La reprise séquentielle est confirmée et amène le management à affirmer son ambition 2021 (CA 700 ME et RNpdg positif) et à se projeter vers un retour progressif aux niveaux d'activité d'avant crise pour 2022. "De ce coté, nous comprenons que le consensus, et ses 950 ME de CA, pourrait être dépassé. Nous attendons 1.050 ME. Si le scénario ne change pas, le fait d'avoir obtenu les covenants holidays de la part des partenaires financiers et d'afficher clairement que le groupe n'aura pas besoin d'une AK pour la reprise est un bon signal" précise Portzamparc.

"Bien que la situation bilancielle du groupe soit toujours tendue (levier 2021 de 4,1x et 2022 de 2,7x), nous adoptons une opinion plus favorable eu égard à une confirmation du momentum de reprise, du travail effectué sur la base de coûts et à un meilleur profil de risque" poursuit l'analyste dont l'objectif est relevé de 10,5 à 15 euros après l'abaissement de la prime de risque (WACC 9% vs 10%). De quoi passer de 'Vendre' à 'Conserver' sur le dossier.