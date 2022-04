GL Events : prudent malgré la forte hausse du chiffre d'affaires

(Boursier.com) — GL Events réalise un chiffre d'affaires de 220,3 millions d'euros, plus que doublé par rapport au 1er trimestre 2021 (96,3 ME).

GL Events Live réalise un chiffre d'affaires de 125,2 ME, en hausse par rapport au niveau d'avant crise sanitaire (124,2 ME à fin mars 2019). GL Events Exhibitions dégage un chiffre d'affaires de 40,4 ME au 1er trimestre 2022, contre 17,5 ME à fin mars 2021, soit plus d'un doublement de l'activité. GL Events Venues réalise un chiffre d'affaires de 54,7 ME, plus que quintuplé par rapport au 1er trimestre 2021.

"Au 1er trimestre 2022, GL events réalise un chiffre d'affaires de 220,3 ME, supérieur au chiffre d'affaires réalisé sur l'ensemble du 1er semestre 2021. Cette dynamique confirme la reprise de nos activités dans un contexte qui présente encore des incertitudes. Au coeur de la crise sanitaire, nous avions annoncé notre confiance dans le rebond de nos activités dès la levée des contraintes administratives, tant elles sont essentielles pour le développement commercial de nos clients et pour les liens sociaux que nous rendons possibles. Notre performance sur ce trimestre illustre cette confiance. Nous allons rester vigilants sur l'évolution de la situation sanitaire en Chine, sur la tendance d'inflation et sur la situation géopolitique", commente Olivier Ginon, Président de GL events.

Perspectives

Sur le 1er trimestre 2022, GL events a réalisé une activité légèrement supérieure à celle réalisée sur l'ensemble du 1er semestre 2021, et ce malgré un contexte encore incertain en janvier/février en Europe. En Amérique du Sud, la reprise de l'activité se confirme. Au Brésil, pour la 6e année consécutive, GL events a obtenu le label "Great Place to Work". Cette distinction met en avant le talent et la cohésion des équipes. La politique "tolérance 0" face à la pandémie en Chine a eu des répercussions sur les activités. L'activité du 1er semestre sera donc limitée dans ce pays. Les équipes travaillent pour tenir les évènements à compter du 2e semestre 2022.

Par ailleurs, GL events est très vigilant dans le contexte géopolitique actuel et face au retour de l'inflation. Le Groupe déploie une politique d'adaptation permanente.

Dans ce contexte, GL events confirme ses objectifs pour 2022 : croissance du chiffre d'affaires supérieure à 30%, 20 à 30 ME d'économies de frais fixes par rapport à 2019 et retour à une génération de cash-flow opérationnel d'environ 100 ME. "Nous saurons nous adapter -comme nous l'avons fait pendant deux ans- pour tenir nos objectifs, et notamment afficher une croissance d'activité à fin 2022 supérieure à 30% par rapport à l'année 2021", assure Olivier Ginon.