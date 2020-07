GL Events : prévoit 90 ME d'économies de coûts

GL Events : prévoit 90 ME d'économies de coûts









(Boursier.com) — Au 2e trimestre 2020, le Groupe GL Events réalise un chiffre d'affaires de 53,6 millions d'euros. Au 30 juin 2020, le chiffre d'affaires s'élève à 266,8 ME en retrait de -55,2% (595 ME au 30 juin 2019). L'activité de ce semestre a été très affectée par la crise sanitaire en France et à l'international. Dans ce contexte, les équipes ont su adapter les services à nos clients. L'activité reprend très progressivement dans la plupart des pays où nous sommes présents, dans le strict respect de consignes sanitaires contraignantes. La visibilité sur notre métier reste cependant faible. Les équipes opérationnelles ont initié les travaux préparatoires et de protection du site qui va accueillir le Grand Palais Ephémère sur le Champ-de-Mars et délivre ses prestations dans différents pays , commente Olivier Ginon, Président du Groupe GL events. Le Groupe renégocie tous ses contrats, en France et à l'international avec l'ensemble des collectivités territoriales. Nous sommes en cours de discussions avec nos banquiers afin d'obtenir une enveloppe complémentaire de prêts garantis par l'Etat et les waivers pour l'année 2020 .

Les résultats semestriels seront déficitaires

Le Groupe a mis en place toutes les mesures d'accompagnement sanitaires afin que les événements aient lieu dans des conditions de sécurité optimales. L'activité devrait reprendre progressivement au second semestre. Les évènements professionnels sont relancés et les opérations de moins de 5 000 personnes commencent à rouvrir.

L'enveloppe d'économies de coûts fixes sera supérieure à 90 ME pour l'exercice. Sur cette base, et compte tenu du niveau d'activité semestriel, le Groupe confirme anticiper un résultat net part du Groupe de -30 ME au 30 juin 2020.

Les perspectives annuelles seront précisées le 15 septembre 2020, lors de la publication des comptes semestriels.

Dès 2021, GL events devrait bénéficier de la tenue de salons importants tels que le Sirha, Expomin, Piscine Global Europe, Global Industrie à Lyon ou encore le Saut Hermès, et de l'organisation de grands événements avec les Jeux Olympiques de Tokyo, l'UEFA Euro 2021 et l'Expo 2020 Dubaï.

A plus long terme, GL events s'appuiera sur ses fondamentaux pour rebondir, dès que les restrictions frappant l'ensemble du secteur de l'événementiel auront été levées.