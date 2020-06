GL events présentera une perte nette d'environ 30 ME au 30 juin

(Boursier.com) — GL events fait un point à date sur la situation du groupe et les conséquences de la crise. En Europe, les activités événementielles sont arrêtées depuis plus de trois mois. Le redémarrage progressif de la totalité des sites "Venues" est attendu pour le mois de septembre 2020. GL events compte sur le décalage des événements prévus au premier semestre et espère préparer les sites Venues à une reprise dans des conditions sanitaires optimales.

En revanche, l'activité des filiales réalisant des activités industrielles, comme Spaciotempo en France, au UK et en Espagne, ou Aganto au UK, a été peu impactée par la crise sanitaire sur le semestre : elles réalisent ensemble 27 ME de chiffre d'affaires, versus 30 ME en 2019. La construction du Grand Palais Ephémère, sur le Champ-de-Mars, démarrera cet été pour une livraison prévue fin décembre. La commercialisation des salons du 2nd semestre reprend avec une meilleure dynamique pour les salons BtoC que BtoB. GL events confirme l'ensemble de son calendrier de salons prévus au 2nd semestre.

En Chine, la situation sanitaire semblait maitrisée et la reprise des activités amorcée. A Pékin, l'annonce de nouvelles restrictions le 13 juin laisse le Groupe dans l'expectative d'un décalage des salons organisés par CIEC Union, actuellement prévus en juillet 2020. Le salon CACLP, dont la commercialisation est achevée, devrait avoir lieu à Nanchang (province du Jiangxi au sud-est) du 3 au 5 juillet. Les autres salons sont programmés au 2nd semestre.

La mise en oeuvre du plan de réduction des coûts fixes se poursuit. Les économies réalisées (salaires, charges sociales, loyers, entretien, énergie, frais de déplacement...) devraient être supérieures à 90 millions d'euros sur l'année, niveau très largement au-dessus des premières annonces.

Concernant la structure financière, GL events a refinancé ses échéances de dettes 2020 par l'intermédiaire de report d'échéances, de nouveaux financements moyen terme et de prêts garantie d'état auprès de ses partenaires bancaires historiques.

Comme déjà annoncé lors du communiqué du 26 mars dernier, le Conseil d'Administration proposera de ne pas verser de dividendes cette année, lors de l'Assemblée Générale qui se

tiendra le 19 juin, afin de préserver la liquidité du Groupe.

L'ampleur, la durée de la crise et le manque de visibilité ne permettent pas à GL events de s'engager sur des objectifs précis pour l'exercice en cours. Toutefois, compte tenu du niveau d'activité du 1er semestre (-55%), le groupe présentera une perte nette d'environ 30 millions d'euros au 30 juin 2020.

Les perspectives pour l'exercice en cours seront données lors de la présentation des comptes semestriels, le 15 septembre 2020.