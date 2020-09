GL Events : perte nette de 30,4 ME à fin juin

(Boursier.com) — Au 30 juin 2020, le chiffre d'affaires de GL Events ressort à 266,8 MEUR, fortement pénalisé par la crise sanitaire à -55% par rapport à fin juin 2019 qui masque le très bon niveau d'activité en début d'exercice.

Si le compte de résultat affiche un niveau inédit sous le poids des arrêts d'activité, il bénéficie des actions

fortes mises en oeuvre dès le début de la crise, et notamment du plan d'économies.

L'EBITDA hors IFRS 16 s'établit à -21,5 ME contre 99,9 ME.

Le résultat opérationnel courant hors IFRS 16 est de -46,7 ME vs. 69,7 ME.

Le résultat net part du Groupe ressort à -30,4 ME.

Les mesures d'économies engagées et la stricte vigilance sur les investissements ont permis de contenir la hausse de l'endettement net à 592 ME à fin juin 2020, contre 480 ME à fin décembre 2019.

Dans un environnement contraint qui ne permet pas de tenir les manifestations à caractère international et de taille significative, le volume d'activité 2020 est estimé à ce jour à 600 ME induisant une perte annuelle de l'ordre de 50 ME. Le plan de réduction des coûts devrait atteindre 130 ME en fin d'année.