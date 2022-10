GL Events : objectifs rehaussés, le titre grimpe

(Boursier.com) — GL Events se distingue en matinée, sur un gain de 3,4% à 15,4 euros. Le spécialiste de l'événementiel a dévoilé hier soir des chiffres supérieurs aux attentes pour son troisième trimestre et a également rehaussé sa guidance annuelle. Il vise désormais une croissance supérieure à 55% de son chiffre d'affaires et un cash-flow opérationnel supérieur à 100 ME, contre 'environ' 100 ME précédemment.

Sur l'inflation salariale, le groupe reste vigilant tout en prenant soin d'être attractif, mais les volumes d'activité en hausse donnent un degré de confort sur le sujet (en particulier dans un secteur qui a été sinistré), explique Oddo BHF. Le prochain catalyseur sera la normalisation de la Chine, ou peut-être des opérations M&A (que le broker voit peu chères, à défaut d'être transformantes en taille). L'analyste laisse inchangés sa recommandation 'surperformance' et son objectif de cours de 20 euros. Il n'est pas inquiet de la santé financière de la firme même si le levier d'endettement affiché à fin 2022 reste encore un peu élevé dans un contexte de remontée des taux. Une guidance de levier (DN/EBITDA) à fin 2023 donnerait plus de perspective au marché.