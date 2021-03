GL Events : nouvelle hausse marquée

(Boursier.com) — GL Events s'adjuge 6% à 13,2 euros en matinée, en hausse pour la quatrième séance consécutive. Le groupe, dont les résultats ont fortement reculé l'an passé, anticipe un niveau d'activité toujours limité au 1er trimestre 2021. Au-delà, et sous réserve d'une évolution favorable des conditions sanitaires, la société estime que l'activité devrait se reprendre de façon différenciée selon les zones géographiques. La société a également annoncé l'entrée du fonds d'investissement Nexus Point au capital de GL Events Greater China, la holding portant les participations chinoises et hong-kongaises du groupe.

S'il semble toujours trop tôt pour se repositionner à l''achat' sur le dossier compte tenu de l'incertitude sur la reprise, le fait que nous soyons malgré tout plus proche de la sortie de crise que du début rend désormais le risque d'une nouvelle forte correction du titre de moins en moins probable, souligne Midcap Partners. En ce sens le broker relève de 'vendre' à 'neutre' sa recommandation sur le titre et remonte son objectif de 9,2 à 11,6 euros à la suite de la hausse de ses attentes à partir de 2022 et de l'ajustement de ses paramètres de marché.