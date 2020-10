GL Events : les choses ne s'arrangent pas

GL Events : les choses ne s'arrangent pas









(Boursier.com) — Dans un marché nettement baissier, GL Events cède 3,3% à 7,4 euros en matinée à Paris, portant ses pertes depuis le premier janvier à environ 70%. Le spécialiste de l'évènementiel a une nouvelle fois revu à la baisse son objectif de chiffre d'affaires 2020, à environ 500 ME, contre 600 ME annoncés précédemment, alors que le résultat net part du Groupe devrait ressortir à -65 ME à fin 2020 contre de l'ordre de -50 ME estimés auparavant.

La résurgence du virus entraînant de nouvelles mesures de restriction en France (50% du CA), et la situation en Amérique Latine incitent Oddo BHF à rester prudent sur le dossier. Hormis la liquidité, le broker ne relève que trop peu d'éléments pouvant soutenir le titre sur les prochains mois. Les investissements (Capex ou M&A) devraient être limités tandis qu'un retour au versement des dividendes n'est pas garanti. Le consensus devrait de nouveau revoir à la baisse ses estimations pour 2020, 2021 et 2022, estime l'analyste qui reste à 'alléger' avec une cible ajustée de 9 à 7,5 euros.

A 'conserver' sur l'action, Portzamparc note que si l'année 2020 est une année à oublier, désormais la question du rebond en 2021, année impaire traditionnellement favorable au groupe, se pose. Le management trouve sérieuse l'hypothèse d'un CA de l'ordre de 800 ME. Le cash burn devrait s'élever à une centaine de millions d'euros cette année mais le groupe dispose toujours d'une trésorerie relativement importante (250 ME).