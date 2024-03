GL Events : le résultat net part du groupe grimpe à 64 ME

(Boursier.com) — Le Chiffre d'affaires de Gl Events s'est établi à un niveau record en 2023 à hauteur de 1.427 Millions d'euros, en croissance de 9% et de 11% à taux de change constants. La croissance est ressortie à 18% pour l'EBITDA à 199,2 ME et le taux de marge à 14%, en hausse de 1,2 point. La croissance représente 12% pour le BNPA 2023 à 2,1 euros, alors que le Résultat net part du groupe a grimpé à 64 ME. Le dividende proposé est multiplié par 2 à 0,7 euro par action.

L'objectifs 2024 est une croissance de 7% du chiffre d'affaires, avec une dette nette stable.

Le Conseil d'administration de GL events s'est réuni le 6 mars 2024 et a arrêté les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023. Les procédures d'audit ont été effectuées et le rapport des commissaires aux comptes est en cours d'émission.

Olivier Ginon, Président Directeur Général du Groupe GL events, a déclaré : "Avec un nouvel exercice record en 2023, GL events poursuit sa forte dynamique après son rebond significatif en 2022. La stratégie de croissance du Groupe centrée sur ses trois pôles - Live, Exhibitions et Venues - continue de créer de la valeur et surpasse une nouvelle fois nos objectifs annuels. Ainsi, notre chiffre d'affaires est en croissance de 9% et dépasse 1,4 milliard d'euros, notre marge d'EBITDA progresse à 14%. C'est avec l'engagement de l'ensemble des collaborateurs que le Groupe poursuit sa dynamique et je tiens à nouveau à les en remercier chaleureusement. Les politiques ESG ambitieuses de GL events continuent également de porter leurs fruits en 2023 et nous sommes fiers d'annoncer avoir pu réduire significativement nos consommations d'énergies, former de plus en plus de collaborateurs et multiplier les initiatives pour une économie circulaire de façon significative. Au bénéfice de la performance du Groupe lors de l'exercice 2023, nous proposerons à l'Assemblée Générale des actionnaires un dividende multiplié par 2 à 0,7 euro par action.

Nous avançons également vers 2024 avec confiance, une année majeure avec l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris. Nous anticipons une croissance de notre chiffre d'affaires de l'ordre de 7% tout en continuant de faire progresser nos marges. Nous continuerons d'investir dans notre appareil productif pour accélérer la création de valeur pour nos actionnaires. Plus que jamais tournés vers l'avenir et pour répondre à la croissance soutenue de nos activités, nous faisons évoluer notre gouvernance en renforçant nos directions opérationnelles par la nomination, dans chacun de nos trois pôles, de nouveaux Directeurs Généraux ou Directeurs Généraux Délégués auprès des managers historiques. Je suis convaincu de la pertinence de nos choix et leur accorde toute ma confiance, cette même confiance que j'ai en tous nos collaborateurs à travers le monde qui font la force de GL events."