GL Events : le groupe revoit à la baisse sa guidance 2020

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires sur 9 mois de GL Events ressort à 367,3 ME, fortement impacté par la crise sanitaire à -56,8% par rapport à fin septembre 2019.

Après un très bon niveau d'activité en début d'exercice, puis une période de confinement quasi généralisée dans le monde liée à la Covid-19, le 3ème trimestre 2020 marque comme attendu le début de la reprise, reprise toutefois toujours freinée par les interdictions de rassemblements et fermetures de sites sur la plupart des zones où le groupe est présent.

Dans ce contexte, le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020 s'établit à 100,5 ME en retrait de 60,4% par rapport au 3ème trimestre 2019.

GL Events ajuste son objectif de chiffre d'affaires 2020 à environ 500 ME contre 600 ME annoncés précédemment.

Sur la base de ce niveau d'activité et grâce aux actions menées en profondeur sur la structure de coûts, le résultat net part du Groupe devrait ressortir à -65 ME à fin 2020 contre de l'ordre de -50 ME annoncés précédemment.

Il est à noter que les annulations de dernières minutes du mois de septembre impactent de manière négative le résultat pour environ 7 ME.

Le plan d'économies de coûts devrait se chiffrer à environ 170 ME à fin d'exercice contre 130 ME annoncés précédemment...