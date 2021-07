GL Events : la perte semestrielle demeure à -30 ME

(Boursier.com) — Au 30 juin 2021, le chiffre d'affaires semestriel de GL Events ressort à 209,8 ME, toujours pénalisé par la crise sanitaire (-21,4% par rapport à fin juin 2020). Le second trimestre affiche toutefois une progression de près de 118% par rapport au 1er trimestre 2021, illustrant la reprise progressive des activités dans un contexte sanitaire qui s'est amélioré sur le semestre.

L'EBITDA ressort en nette progression par rapport au 1er semestre 2020, malgré l'activité en baisse. Il bénéficie notamment des actions fortes et prolongées du plan d'économies, des aides des différents Etats européens et de la dynamique forte des métiers en Asie. GL events a amplifié ses économies sur ses frais fixes, qui s'établissent à 83 ME sur le semestre. Elles reposent d'une part, sur les mesures gouvernementales de chômage partiel, couverture partielle des coûts fixes et aide billetterie ; et d'autre part, sur une démarche active de vigilance en termes de pilotage des ressources (frais de déplacement, loyers, énergies, honoraires et dépenses de communication).

L'EBITDA hors IFRS 16 s'établit ainsi à - 2,4 ME (22,2 ME en données IFRS 16) et le résultat opérationnel courant hors IFRS 16 à -28 ME (-23,7 ME en données IFRS 16). Le résultat net hors IFRS 16 ressort à -27,7 ME (-32,8 ME au 1er semestre 2020). Après prise en compte des intérêts minoritaires, le résultat net part du Groupe (hors IFRS 16) ressort à -30,1 ME, stable par rapport à l'an passé malgré un niveau d'activité moindre.

GL events s'attend à un dernier quadrimestre d'activité élevé, sous réserve de l'impact du variant delta et de la poursuite de la campagne de vaccination. Le Groupe devrait bénéficier des effets de reports des principales manifestations prévues au 1er semestre (SIRHA, Global Industries, Foires...), de la dynamique de reprise de l'économie et des impacts des jumbo events (Jeux Olympiques de Tokyo, Exposition Universelle de Dubaï).

Le volume d'activité 2021 devrait être proche de 700 ME induisant un résultat annuel net part du Groupe positif, intégrant une aide aux coûts fixes complémentaire.