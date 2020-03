GL Events : impact à suivre

GL Events : impact à suivre









(Boursier.com) — GL Events rebondit de 2,5% à 17,30 euros ce jeudi après avoir fait état de solides résultats l'an dernier. L'Ebitda est ressorti à 184,9 ME, soit une hausse de 23%. Quant au Résultat Opérationnel Courant, il est de 125,9 ME en hausse de de 29%. Enfin, le résultat net Part du Groupe est ressorti à +30%, soit 55,1 ME.

En 2019, GL events a enregistré une nette amélioration de son free cash flow à 110 ME contre 25 ME en 2018.

Au 31 décembre 2019, l'endettement net s'élevait à 480 ME, le free cash flow ayant compensé pour partie l'impact des croissances externes. Le levier financier ressort à 2,6...

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale des actionnaires la distribution d'un dividende de 0,72 Euro par action en numéraire.

Quel impact de l'épidémie ?

GL events s'attend à ce que le contexte économique soit en 2020 "particulièrement incertain et volatil", compte tenu de l'épidémie du COVID-19. Le budget de GL events visait une croissance de son activité pour l'exercice 2020... A date, il est difficile d'évaluer de manière précise la durée et l'impact du COVID-19, explique la direction. "Cette excellente publication est malheureusement entachée par l'épidémie actuelle... La visibilité est faible et la réunion du jour sera l'occasion de revenir sur les risques de liquidité du groupe. Nous ajusterons nos estimations après cette présentation" explique Portzamparc qui vise un cours de 24 euros pour le moment en conseillant de "conserver" les positions.