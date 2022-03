GL Events et la Fondation Polygone s'associent à l'aide internationale en faveur de la population ukrainienne

(Boursier.com) — La Fondation Polygone et le Groupe GL events s'associent à l'aide internationale en faveur de la population ukrainienne victime du conflit russo-ukrainien et se mobilisent pour apporter en urgence soutien et ressources aux sinistrés.

L'ensemble des filiales de GL events contribue à cet effort en fournissant du matériel professionnel et tous les collaborateurs qui souhaitent agir pour l'Ukraine ont pu participer activement à une collecte mise en place en quelques jours.

Ce vendredi 11 mars, un semi-remorque chargée de matériel professionnel et de dons des collaborateurs conduit par deux chauffeurs volontaires du Groupe GL events a quitté les entrepôts de Brignais pour rejoindre la ville de Jaros?aw en Pologne. Tentes, sacs de couchage, vêtements et équipements de protection, bâches de protection, produits de première nécessité, produits d'hygiènes et couvertures ont été récoltés.