GL events Equestrian Sport a remporté l'appel d'offre organisé par Paris 2024

(Boursier.com) — La filiale GL events Equestrian Sport, représentant du Groupement solidaire formé avec la Fédération Française d'Equitation, annonce avoir remporté l'appel d'offre organisé par Paris 2024 relatif à la planification et la livraison des opérations évènementielles et des compétitions d'équitation et de para-équitation des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Ces épreuves se dérouleront dans le cadre exceptionnel des jardins du Château de Versailles.

Olivier Ginon, Président Directeur Général du Groupe GL events, déclare : "Nous sommes particulièrement fiers que GL events soit à nouveau le prestataire privilégié d'une épreuve majeure des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. La réalisation de l'ensemble des prestations des épreuves d'équitation - CSO, concours complet, dressage et pentathlon moderne - dansles extraordinairesjardins du Château de Versailles, démontre la qualité de notre savoir-faire pour offrir au public une expérience unique lors d'événements d'envergure mondiale. Ce nouvel engagement témoigne de l'expérience et du professionnalisme de nos équipes qui répondent une nouvelle fois aux exigences d'un tel projet dans des conditions optimales et respectueuses de l'environnement."

Le Groupe GL events assurera pour le compte de Paris 2024, la conception, la planification, l'installation, la gestion des opérations évènementielles et sportives au sein du site. Le Groupe aménagera de manière temporaire le site afin d'accueillir les entrainements et les compétitions de saut d'obstacles, concours complet, dressage et pentathlon moderne pour permettre aux athlètes, cavaliers et chevaux, d'évoluer dans des conditions optimales. Les spectateurs bénéficieront d'un accueil adapté aux spécificités du cadre protégé des jardins du Château de Versailles pour suivre l'ensemble des compétitions.

Les compétitions sportives, la gestion des flux et la sécurité du site font partie intégrante de la mission confiée au Groupement. En complément de l'ingénierie conceptuelle et de l'organisation des évènements, le Groupement installera les structures d'hospitalité (10.000m(2)), leur aménagement (mobilier, chauffage, ventilation, éclairage, son, lumière), les boxes, les espaces réservés aux compétiteurs et les tribunes (20.000 places).