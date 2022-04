Gl Events : encore des questions ?

(Boursier.com) — Gl Events recule de 1,3% à 17,70 euros ce vendredi, alors que la dynamique commerciale est repartie avec le retour de Jumbo Events (Qatar, Commonwealth...) pour plus de 100 ME d'activité déjà signés. Concernant la Chine, qui réalise normalement une centaine de millions d'euros d'activité, les confinements actuels bloquent en revanche l'activité. Le groupe s'adapte et des reports ou des déplacements géographiques sont envisagés... Dans ce contexte, le groupe a réitéré ses guidances avec une croissance du CA de plus de 30%, 20 à 30 ME d'économies de frais fixes par rapport à 2019 et un cash flow opérationnel de 100 ME.

"Le budget Chine ne devrait pas être tenu cette année en raison des confinements locaux" souligne Portzamparc, alors que cette géographie est particulièrement rentable pour le groupe (MOC de plus de 35%) et pourrait obliger le groupe à engager des économies supplémentaires pour pallier le manque à gagner... "A 19x EBIT 2022 et 15x EBIT 2023 (moyenne 2015-2020 de 11x) nous ne trouvons pas le couple rendement-risque intéressant et confirmons notre opinion 'Conserver' avec un objectif de cours de 15 euros" conclut l'analyste. De son côté, Midcap Partners a remonté le curseur de 19 à 21 euros en étant à l'achat...