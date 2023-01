GL Events : encore 10% au compteur !

(Boursier.com) — Encore porté par son excellente publication annuelle, GL Events reste très entouré en ce début de semaine. Dans de copieux volumes, le titre du spécialiste de l'événementiel bondit de 10% à 21,9 euros. Au plus haut depuis début 2020, l'action confirme son gain de 7% enregistré vendredi, dans le sillage de l'annonce d'un chiffre d'affaires 2022 de 1,315 MdE, en progression de 77,4% par rapport à l'exercice précédent, avec une croissance organique de +73,5%.

Sur les six analystes qui suivent le dossier répertoriés par 'Bloomberg', tous ont un conseil 'achat'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 24,4 euros. Tous les feux semblent au vert. Mais avec une action en hausse de plus de 30% depuis le premier janvier, et de près de 40% depuis notre conseil à l'''achat' courant novembre, nous recommandons de prendre une partie de ses profits sur la valeur.