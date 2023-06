Gl Events : devient partenaire officiel et fournisseur des JO 2024

(Boursier.com) — GL Events devient Partenaire Officiel et fournisseur des installations d'infrastructures temporaires des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Le Groupe interviendra sur les sites olympiques et paralympiques situés dans Paris Centre, du Champ de Mars à la Place de la Concorde, et également dans la France entière dans les stades de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Nice ou Saint-Etienne.

Ce contrat comprend la fourniture de produits et services liés à la planification, la conception, la fourniture, l'installation et l'intégration dans les sites de structures polyvalentes, des aménagements intérieurs, de tribunes, du broadcast lighting, du rigging et des échafaudages...

GL Events rappelle que ce nouveau contrat intervient après l'obtention des prestations pour les installations temporaires des épreuves équestres au sein des Jardins du Château de Versailles et le contrat d'énergie temporaire en groupement avec Loxam.