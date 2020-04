GL events : de retour sur les 10 euros

(Boursier.com) — GL events recule encore de 3,8% ce mercredi à 10,50 euros, alors que le groupe a subi au 1er trimestre 2020 une forte baisse de son chiffre d'affaires à 213,3 ME 5(-37,3%, dont -0,7% d'impact lié au change).

GL events anticipe une activité très affectée au deuxième trimestre 2020. De très nombreuses manifestations sportives, culturelles et festives, prévues au 1er semestre et en juillet 2020 ont été reportées à compter de septembre 2020... Face à cette baisse d'activité et afin de préserver sa rentabilité, le Groupe met en oeuvre son plan de réduction des coûts, les économies seront supérieures à 40 millions d'euros sur l'exercice.

Afin de préserver les liquidités, GL events a confirmé la suppression du dividende et reporte de nombreux investissements (capex et croissances externes) à hauteur de 60 ME. GL events travaille étroitement avec les collectivités délégantes pour réduire de manière drastique les coûts de fonctionnement des parcs d'expositions et palais des congrès durant la période de fermeture... Parmi les derniers avis de brokers, Midcap Partners a dégradé le dossier à 'conserver' avec un cours cible de 14 euros.