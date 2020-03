GL Events coupe son dividende

(Boursier.com) — GL Events coupe son dividende qui était prévu à 0,72 Euro par titre. Cette décision permettra au Groupe de conserver plus de 30 ME de liquidités.

Un plan d'économie drastique de 40 ME a été décidé afin de concentrer l'utilisation de la trésorerie sur les besoins stratégiques du Groupe tout en maintenant une organisation adaptée en prévision du redémarrage de l'activité. Le Groupe a également revu son plan d'investissements opérationnels pour l'exercice en cours. Une très forte réduction de l'enveloppe est actée représentant une économie de 30 ME. Les investissements de l'année devraient se limiter à 25 / 30 ME.

L'activité du 1er trimestre 2020 sera fortement impactée par les fermetures de sites, l'arrêt de la Chine pendant 2 mois et le report des salons. Compte tenu de l'évolution rapide de la pandémie et de l'incertitude sur la durée et l'ampleur de la crise sanitaire, le Groupe n'est actuellement pas en mesure d'estimer l'impact global sur les comptes 2020.

A ce jour, les sites du Groupe (pôle Venues) sont en sommeil, à l'exception du parc des expositions d'Aïchi au Japon. Les activités de prestations de services (pôle Live) sont quasi interrompues, sauf à Dubaï et en Chine. En France et dans les autres pays, des interventions sont faites dans le cadre de la crise sanitaire. Tous les salons organisés par le Groupe (pôle Exhibitions) en mars et avril sont reportés au 2ème trimestre et au 2nd semestre de l'année 2020.