GL events : chute de l'activité au premier trimestre

(Boursier.com) — GL events a subi au 1er trimestre 2020 une forte baisse de son chiffre d'affaires à 213,3 ME 5(-37,3%, dont -0,7% d'impact lié au change).

GL EVENTS LIVE réalise un chiffre d'affaires trimestriel de 113,4 ME en retrait de 8,7%, notamment marqué par la réalisation de prestations dans le cadre de deux évènements qui se sont déroulés en Arabie Saoudite : le Dakar en janvier et la Saudi Cup en février.

GL EVENTS EXHIBITIONS cumule, sur ce trimestre, un effet de base défavorable lié à la biennalité et aux reports de nombreux salons de mars au second semestre 2020 (salons CIEC, CFIA, Foire de Lyon...). L'activité trimestrielle impactée par la crise sanitaire dès janvier en Chine puis à partir de mars dans les autres pays, s'établit à 42,8 ME en recul de 67,7%. Le groupe a opté dès que possible pour le décalage de ses salons. En Chine, les salons prévus au 1 er trimestre (China Building & Decoration 2020, China BWFE 2020, CIDE 2020) ont tous été décalés en juin ou au second semestre. En France, GL events a également reporté plusieurs salons (CFIA Rennes, Made Paris, Bocuse d'Or Europe & Americas...). Le Groupe a toutefois décidé de reporter le salon Global Industrie, initialement prévu en mars 2020 à Paris, afin de le tenir dans de meilleures conditions, pour l'ensemble des entreprises de la filière, à Eurexpo Lyon en 2021.

GL EVENTS VENUES enregistre un chiffre d'affaires de 57,1 ME, en baisse de 31,9%. Les fermetures administratives décidées par les différents gouvernements à compter du mois de mars 2020 expliquent le recul d'activité par rapport au 1er trimestre 2019.

GL events anticipe une activité très affectée au deuxième trimestre 2020. De très nombreuses manifestations sportives, culturelles et festives, prévues au 1er semestre et en juillet 2020 ont été reportées à compter de septembre 2020. Face à cette baisse d'activité et afin de préserver sa rentabilité, le Groupe met en oeuvre son plan de réduction des coûts, les économies seront supérieures à 40 millions d'euros sur l'exercice.

Afin de préserver les liquidités, GL events confirme la suppression du dividende et reporte de nombreux investissements (capex et croissances externes) à hauteur de 60 ME. GL events travaille étroitement avec les collectivités délégantes pour réduire de manière drastique les coûts de fonctionnement des parcs d'expositions et palais des congrès durant la période de fermeture